SPKC: Latvijā pamazām turpina pieaugt saslimstība ar Covid-19

un aizvadītajā nedēļā tie bija kopumā 87 gadījumi (nedēļu iepriekš - 57). Novērojams, ka liela daļa no ievestajiem Covid-19 gadījumiem nāk no trešajām valstīm – no šī gada 24. līdz 29. nedēļai tādi bijuši 57% no visiem ievestajiem gadījumiem.