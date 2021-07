Agnis Čavars: Svarīgākie mači vēl priekšā

Spēles sākumā Latvijas izlase bumbu bieži centās nogādāt groza apakšā. Miezis neslēpa, ka tāda bijusi komandas taktika, jo OKR vienībā vismazkustīgākais ir 2,04 metrus garais Iļja Karpenkovs. Plāns izdevās, un komanda tika pie brīviem metieniem, bet tālmetienu rādītājā pagalam bēdīga aina - divi iemesti no 13 (15%).

Latvija realizēja desmit no 18 viena punkta metieniem, kamēr pretiniekiem precīzi bija vien pieci no 13 mēģinājumiem. Turpretī divpunktu metienos Latvijai vien divi trāpījumi 13 mēģinājumos, kamēr pretiniekiem realizēja sešus no 16 metieniem. Abas komandas simtprocentīgi realizēja soda metienus - Latvija - vienu, OKR komanda - divus.