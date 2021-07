Mirusi cietusī sirmgalve, kura bija iesaistīta krimināllietā pret tiesu izpildītāju Veinbergu

Prokuratūra paziņojumā presei rakstīja, ka 2021. gada janvārī Valsts policijā tika sākts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu lielā apmērā, izmantojot viltotu vienkāršo vekseli un vēršot bezstrīdu vekseļa piespiedu izpildi piedziņas lietā uz 1932.gadā dzimušas sievietes naudas līdzekļiem 28 000 eiro apmērā, kas palika no nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē.

Tāpat izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka līdzīgā veidā personas izrīkojušās ar kādu 1964. gadā dzimušu personu, izkrāpjot no viņas vairāk nekā 39 000 eiro.

Februārī tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) no amata atstādinājis zvērinātu tiesu izpildītāju Veinbergu pēc tam, kad saņemta informācija no Valsts policijas. Tāpat Bordāns aprīlī ir atstādinājis no amata notāri Muciņu.