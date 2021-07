Pandēmijas laikā ir uzplaukusi pieaugušo satura platforma "OnlyFans", tomēr, sākot no teroristu videoklipiem līdz rasu vardarbībai un izvarošanas draudiem, raidsabiedrības BBC izmeklēšana, kuras pamatā ir desmitiem sieviešu pieredze, atklāj bažas par to, kā Lielbritānijas pārvaldītā vietne tiek strukturēta, vadīta un moderēta.

Tīna Bīna divus mēnešus bija dzīvojusi savā automašīnā, kad sāka tirgot savus kailfoto vietnē "OnlyFans". Pēc ģimenes skandāla 22 gadus vecā jauniete tika izmesta no mājām un pagājušās vasaras lielāko daļu pavadīja, guļot dažādās autostāvvietās Arizonas štata Fīniksas tveicīgajā karstumā. Visi citi, ko viņa zināja, vietnē "OnlyFans" nopelnīja ļoti daudz naudas.

Viņa ir viena no vairākiem miljoniem satura veidotāju vietnē "OnlyFans", kas par ikmēneša maksu publisko fotoattēlus un videoklipus saviem abonentiem. Pretī vietne saņem 20% no satura veidotāju ienākumiem. Veidotāji var vietnē ievietot virkni dažāda satura, sākot no skaistumkopšanas līdz fitnesa video, taču visplašāk vietne pazīstama ar tās pornogrāfisko saturu.