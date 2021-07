Policija meklē Romānu Kļimovecu aizdomās par laupīšanas mēģinājumu

Šā gada 1. jūlijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirkņa policisti saņēma informāciju no kādas vieglās automašīnas īpašnieka par to, ka iepriekšējā dienā no viņa spēkrata, kas bija aizslēgts, nezināmas personas nozagušas tajā atstāto naudas maku ar bankas karti.