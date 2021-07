13 gadus vecai lietuvietei vasaras nometnē sākušās dzemdības. Par grūtniecību nenojauta ne nometnes darbinieki, ne meitenes vecāki

Nepietiekama seksuālā izglītība

"Nav likuma par seksuālo veselību, arī skolās par to runā pārāk maz. Programma, kāda tā ir šobrīd, eksistē katoļu grupu un cilvēku, kuri nav pārāk labi izglītoti un kuriem ir bail par to runāt, ietekmē. Šķiet, ka joprojām dominē viedoklis, ka bērniem līdz 18 gadu vecumam neko nevajadzētu zināt. Izņemot to, ka vispirms ir laulība un tad nāk bērni," sarunā ar "lrt.lv" pauda ginekoloģe.