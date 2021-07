Slimnīcās nedaudz pieaudzis Covid-19 stacionēto pacientu staikts

Kopumā līdz šim no stacionāriem izrakstīts 14 361 Covid-19 pacients.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs atkal ir pieaudzis, - no 31,8 līdz 34,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet vēl viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem.