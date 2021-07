Tie, kas uzauguši Padomju Savienībā, zina, ka skola bija vairāk nekā tikai izglītības iestāde. Skola stingri noteica, ko katram padomju bērnam vajadzētu valkāt, kā viņam vajadzētu izskatīties, ko un kā rakstīt un pat ar kuru roku to darīt. Daži bērni ievēroja šos noteikumus, citi tos ienīda un devās karā ar sistēmu. Šeit ir daži no ievērojamākajiem "nē".

Aizliegums rakstīt ar kreiso roku

Lodīšu pildspalvām - nē!

Aizliegts ir viss, izņemot skolas formu

"Mana māte devās uz ārvalstīm un šo to man atveda. Tas bija neaprakstāms prieks, bet skolā gan es šīs lietas izvairījos vilkt," viņš atklāj.

Nekrāso nagus, matus un seju!

Par šo skolēnus varēja izsviest no klases un pat pakļaut publiskai kaunināšanai. Piemēram, ja puišu mati bija pārāk gari, kas padomju skolotājiem viņus lika uzvert kā hipijus. Šodien kas tāds varētu kļūt par ieganstu izmeklēšanai skolā, taču tajos gados to uzskatīja tikai par "izglītojošu" un pat uzjautrinošu epizodi no skolas dzīves.