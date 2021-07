Pavļuts: Baidos, ka rudenī un ziemā būs jāsadzīvo ar daudzām nevajadzīgām hospitalizācijām un nāvēm

Vakcinācijas pret Covid-19 process Latvijā atspoguļo un izgaismo dažādas sabiedrībā un veselības nozarē ilgstoši pastāvējušas problēmas, izriet no veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) paustā intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes".

Viena no šādām problēmām esot saistīta ar ģimenes ārstu institūciju - ģimenes ārsti acīmredzot nav bijuši uzdevumu augstumos, ja tikai puse no viņiem vakcinē pret Covid-19, bet vēl daļa atrunā pacientus no potes, minēja politiķis.