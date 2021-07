Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu Liepājā nogalinātā tramvaja vadītāja lietā

Šā gada 1.aprīlī ap pulksten 15.10 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Liepājā, Brīvības ielā ir sadurts tramvaja vadītājs, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē, kur no gūtajām traumām nomira. Netālu no notikuma vietas Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas aizturēja iespējamo uzbrucēju. Valsts policijā par notikušo tika uzsāks kriminālprocess.

Brīdī, kad šoferis izgāja no vadītāja kabīnes, uzbrucējs centās viņam iesist ar kulaku, taču vadītājs to satvēris, cenšoties sitienu atvairīt. Tajā brīdī uzbrucējs no kabatas izvilka saliekamo metāla nazi un ar labo roku vienu reizi kaklā sadūra tramvaja vadītāju, pēc tam raidot vēl vienu dūrienu krūškurvja rajonā.