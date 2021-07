Viens no izaicinošākajiem uzdevumiem vecāku dzīvēs ir audzināt pusaudzi. Neatņemama jaunā pieaugušā nobriešanas daļa ir dzimumdzīves un savas seksualitātes izprašana. Viss nezināmais ir vilinošs, bet var izrādīties arī bīstams. Kā vecākiem pasargāt savu bērnu, saglabājot jaunieša uzticību un nepārkāpjot privātuma robežas, portāla "Apollo.lv" projekta "Upura cīņa" ietvaros stāsta biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle.

Iveta Ķelle ir "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja kopš 2003. gada. Jautāta, kā pa šo laiku ir mainījusies jauniešu izpratne par seksualitāti, viņa norāda, ka mainījušās informācijas ieguves iespējas, kas ir gan labi, gan slikti, jo tas nozīmē, ka ir pieejams ļoti dažāds saturs no ļoti dažādiem avotiem.

Ar tehnoloģijām mūsu dzīvēs ir ienācis kaut kas tāds, ko mēs iepriekš nemaz nevarējām paredzēt. Un ja mēs runājam par to, kā tas ir ietekmējis Latvijas jauniešu seksualitāti, tāda korekta un patiesa atbilde nebūtu iespējama, jo

Lai bērni varētu izvairīties no veselībai un dzīvībai bīstamām situācijām, iepazīstot savu seksualitāti, Iveta Ķelle aicina vecākus jau no agrīna vecuma runāt ar saviem bērniem par tēmām, kas skar seksualitāti: "Vecākiem jau no bērnības ar bērniem ir jāveido emocionāli tuvas attiecības. Runāt, būt siltiem un atklātiem, jo pēc tam tas palīdzēs bērniem savas seksualitātes veidošanā un pašapziņas celšanā.