FOTO: No Jurku ģimenes arhīva

Viņš lolo sapni studēt žurnālistiku, tomēr Roberts gaida, kad studijas notiks klātienē. "Tas man vēl ir priekšā, un tas ir mans mērķis. Es uz to iešu un neapstāšos, bet es neredzu iespēju uzsākt studijas attālināti. Tas ir sarežģīti, tāpēc es ceru, ka pandēmija beigsies," skaidro Roberts.

Roberta un vēl trīs citu invalīdu dzīvesstāsts ir kļuvis par Valmieras Drāmas teātra izrādes "Latvijas lepnums. Un aizspriedumi" pamatu. Jaunietim ir milzu gandarījums par unikālo iespēju pašam piedalīties izrādē kā "cilvēkam no malas", jo viņš nav studējis "aktieros" - Roberts ir absolvējis Valmieras Viestura vidusskolas teātra klasi.

"Ir maz cilvēku, kas var pastāstīt par cilvēkiem ar invaliditāti - Latvijā. Mūsu ir ļoti daudz, gandrīz deviņi tūkstoši, bet ir patiesi maza saujiņa - varbūt viena trešā daļa, kas to var izdarīt -, tāpēc es esmu priecīgs, ka man bija tāda iespēja.

Varbūt šādā veidā sabiedrība kaut mazliet kļūs atvērtāka un padomās par to visu. Ko mēs varam darīt? Mēs par to varam runāt, bet - vai kāds uzklausīs, to mēs nezinām," atklāts ir Roberts.