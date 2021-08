"Mums Latvijā nekad nav bijusi izcila, perfekta un pieklājīga publika. Diemžēl arī daudzi žurnālisti, veidojot publikācijas par etiķeti, jauc to ar smalko stilu. Tāpēc parastajiem, vienkāršajiem cilvēkiem, kuri dara savu vienkāršo, cilvēcisko un normālo darbiņu, liekas - priekš kam gan viņiem jābūt smalkiem?

Tikai jautājums, ka pasaule tiek globāli izlaista. Tas nenotiek tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Šajā gadījumā mēs redzam, kur var nonākt cilvēku attiecības, ja mēs turpināsim tādā veidā saskarsmi, kultūru, morāli, kā to tagad ļoti intensīvi veicina. Mēs taču redzam, kas šobrīd notiek dabā. Arī dabai ir savi noteikumi. Dabā ir savi noteikumi, un tie vienkārši ir jāpilda. Ja nepildam tos, tad nekas pozitīvs nevar sanākt. Tas pats ir arī sabiedrībā ar attiecībām.

Līdz ar to viss šķiet it kā ir atļauts un mēs turpinām veidot drāmu uz pārdzīvotās okupācijas rēķina. Taču jāteic, ka okupācija beidzās pirms 30 gadiem. Varbūt vienreiz beigsim par to runāt un sāksim dzīvot. Sāksim dzīvot jaunu dzīvi," uz pozitīvām pārmaiņām sabiedrību mudija etiķetes un protokola konsultante.