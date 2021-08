Latvijā zināmākā krišnaīta jeb vaišnava un vēdiskā filozofa Uģa Kuģa dzīvesstilam, kas ļoti krasi atšķiras no latviešu kultūras un etniskās piederības, ar lielu interesi seko līdzi daudzi latvieši.

No vienas puses ļoti priecē, ka cilvēki, kaut ko vairāk sāk meklēt savā dzīvē, bet apbēdina, ka visas šīs prakses tiek nolaistas tādā materiālistisko baudu līmenī.

No rīta pameditēju, bet vakarā dodos uz kādu no terasēm padzert kādu grādīgo "apgaroto dzērienu". Protams, labāk jau ir, ka cilvēks vispār pievērš kaut kam tādam uzmanību, bet meditācija ir iekšējs process, kas ir jāpilnveido katru mirkli.

Meditēt var par jebko, pat "uz naudu". Vairums to arī dara!

Nav tādas īstas un patiesas meditācijas. Ir tik daudz veidu un skolu, kas piedāvā dažādas prakses ar dažādiem rezultātiem - uz ko meditēt. No sākuma mums pašiem ir jānoskaidro, ko gribam panākt ar attiecīgo praksi, tad jāmeklē attiecīgos skolotājus, kas piedāvā šādu meditāciju. Lai ar meditāciju ilgi un patiesi nodarbotos, cilvēkam ir nepieciešama garša. Es pats nodarbojos ar mantra meditāciju jau 17 gadus. Skaitu Hare Krišna Mahā mantru.

Vai neesat noguris no sabiedrības pastiprinātās uzmanības? Tā kā jūsu ģimenes modelis ļoti atšķiras no latviešu dzīvesstila, daudzi vēlas ielīst jūsu privātajā telpā un izzināt dažādas nianses no jūsu kopdzīves.