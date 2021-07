Zināms, kuros novados aizvadītajā diennaktī reģistrēti visvairāk Covid-19 gadījumi

Rīgā ir konstatēti 42 jauni saslimušie, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir sasniedzis 312 cilvēkus. Līdz ar to šis rādītājs Rīgā atkal ir pārkāpis 300 saslimušo robežu, zem kuras turējās kopš 11.jūlija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs atkal ir pieaudzis, - no 35,7 līdz 37,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem viena persona bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem, savukārt otra - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.