No ūdenstilpēm izcelti vēl divi noslīkušie

Viens noslīkušais izcelts no Gaujas Smiltenes novada Gaujienas pagastā, bet vēl viens - no Rāznas ezera Rēzeknes novada Čornajas pagastā.

Vienlaikus sestdien VUGD divus cilvēkus no ūdenstilpēm ir izglābis. Viens no viņiem izcelts no Zunda kanāla, bet otrs - no Daugavas.