"Neesmu apmierināta." Billija Eiliša atklāti par to, kā cenšas iemīlēt pašas ķermeni

Intervijā žurnālā "The Guardian" 19 gadus vecā dziedātāja atklāja, kā viņa ikdienā uztver savu ķermeni un kā sociālie mediji izmainījuši viņas uzskatus.

"Es redzu cilvēkus sociālajos tīklos, kuri izskatās tā, kā es nekad neesmu izskatījusies. Es uzreiz nodomāju:" Ak, Dievs, kā viņi tā var izskatīties? Es zinu šīs nozares smalkumus un to, kā cilvēki patiesībā pārveido fotogrāfijās, un zinu, kas ir īsts, un kas nē. Tomēr es joprojām to redzu un saku: "Ak Dievs!" Tas liek man justies ļoti slikti.

Es esmu ļoti pārliecināta par to, kas es esmu, un esmu ļoti apmierināta ar savu dzīvi. Acīmredzot neesmu apmierināta ar savu ķermeni," viņa paskaidroja, pirms piebilda: "bet kurš tad ir?".

Eiliša atzina, ka paparaci uzņemtās fotogrāfijas ietekmē arī viņas domāšanas veidu attiecībā uz to, kā viņa jūtas par savu ķermeni, kā arī to, kā sociālo mediju komentētāji reaģē uz šādām fotogrāfijām.

"Mums ķermeņi ir vajadzīgi tikai tam, lai paēstu, staigātu apkārt un izkārnītos. Mums tie ir nepieciešami tikai, lai izdzīvotu. Tas ir smieklīgi, ka kādu vispār satrauc, kā izskatās citi. Kāpēc? Kāpēc mums tas rūp? Kad esmu uz skatuves, man ir jāatsakās no iekšējiem pārmetumiem par manu ķermeni. Jo īpaši tāpēc, ka valkāju drēbes, kas ir lielākas un tajās ir vieglāk kustēties, taču tās var būt patiesi neglaimojošas.

Tā kā man ir tik briesmīgas attiecības ar manu ķermeni, tāpēc man vienkārši ir jānorobežojas no visa tā," piebilda Eiliša.

Plastiskās ķirurģijas iejaukšanās, bet nepaskaidrošana apkārtējiem par to, ir vēl viena lieta, kas Eilišai traucē, jo, viņasprāt, tā veicina "nesasniedzamus ķermeņa standartus".

"Ir pilnīgi normāli veikt plastisko ķirurģiju - dari to, kas tev liek justies laimīgam. Slikti ir tikai tad, kad tu to noliedz un saki: "Es visu izdarīju pats, ir tikai jāgrib un sanāks!" Tas padara mani burtiski niknu. Jaunām sievietēm, un arī vīriešiem, nav veselīgi to redzēt," sacīja Eiliša.