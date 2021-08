Vērojams saslimstības ar Covid-19 pieaugums. Nedēļas laikā par trešdaļu audzis jaunatklāto gadījumu skaits

Pēdējo divu nedēļu laikā par 31,1% pieaugusi saslimstība 20 līdz 29 gadus veco cilvēku vidū, bet par 22,4% pieaugums vērojams 10 līdz 19 gadus veco jauniešu vidū. Arī vecuma grupā no 30 līdz 49 gadiem pieaugums vērojams par 17,7%. Visvairāk jaunatklāto Covid-19 gadījumu bijis Rīgā, Pierīgā un Kurzemē.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pieaudzis līdz 200,4, kamēr nedēļu iepriekš tas bija 151. Savukārt Latvijas rādītājs pieaudzis no 27,7 līdz 30,5 gadījumiem.

SPKC ziņo, ka iepriekšējā nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu īpatsvars Latvijā samazinājās no 27% līdz 15,1%, un aizvadītajā nedēļā fiksēti kopumā 63 šādi gadījumi, kamēr nedēļu iepriekš - 87.

Laikā no 21.jūnija līdz pagājušajai nedēļai saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Krievijas - 63 gadījumi, Turcijas - 45, Lielbritānijas - 36, Spānijas - 33, Nīderlandes - 15, Francijas - 14, Gruzijas - 14, Somijas - 14, Uzbekistānas - deviņi, Bulgārijas - septiņi un Vācijas - septiņi. Vēl no vairākām citām valstīm ievests mazāk gadījumu.