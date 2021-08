"Hawks" ar kluba superzvaigzni Jangu parakstījusi maksimālo līgumu; Laurijs pamet Toronto

Līgums paredz iespēju basketbolista atalgojumu palielināt par 30%, ja viņš tiktu iebalsots kādā no trim NBA simboliskajām izlasēm, tādējādi līgumā garantētā 172 miljonu ASV dolāru (145 miljoni eiro) bāzes alga var pieaugt līdz 207 miljoniem ASV dolāru līguma darbības laikā. Avoti, kas pārzina līguma detaļas, bet vēlējās palikt anonīmi, atklāja, ka līgumā ir punkts par iespēju to lauzt pēc ceturtās sezonas.

Piecu gadu līguma pagarinājumu no Klīvlendas "Cavaliers" pieņēmis viens no daudzsološākajiem jaunajiem centra spēlētājiem NBA Džerets Alens. Sarunām pietuvināta persona ziņu aģentūrai "The Associated Press" atklājusi, ka Alens ir piekritis līguma pagarinājumam par 100 miljoniem ASV dolāru.