Zāļu valsts aģentūra: Vakcīnas pret Covid-19 nav eksperimentālas

Tā ir viena no reģistrācijas pamatprocedūrām, un tajā nav atkāpju no ierastajām reģistrācijas prasībām. Līdz ar to ES vakcīnām pret Covid-19 nav izsniegta ārkārtas atļauja, un šīs vakcīnas nav eksperimentālas, atzīmē ZVA.