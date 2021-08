Negaidīti uz citiem medību laukiem devusies Ievas Brantes uzticamā četrkājainā draudzene Būu

Vietnē "Instagram" Brante ievietoja vairākas fotogrāfijas kopā ar Būu, kā arī pievienoja sirsnīgu ierakstu. Vienā no fotogrāfijām abas redzamas supojot.

"Mana mīļā Būu, te mēs kopā ar tevi saullēktā supojam. Tu šeit miegamice. Cik gan daudz viss mums kopā darīts. It viss! Mēs braucām ar velo, kāpām kalnos, līdām alās un rāpāmies kokos. Tu pieskatīji mani treniņos un sargāji no pīlēm, kad peldējos. Gaidīji mani TV tiešraidēs un Rātsnamu pamanījies padarīt par savām otrām mājām. Laizīji manas asaras no acīm, kad skumu, un devi vietu uz paklājiņa, kad jūtos sagrauta.