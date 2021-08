Jātnieks Neretnieks: Kvalifikācijā viss aizgāja droši un pārliecinoši

"Maršruts bija grūts un interesants, bet finālā būs vēl divreiz grūtāks. Maršruta plānu saņēmām vakar, bet tas ir tikai uzzīmēts uz papīra. Dzīvē to ieraugam tikai divas stundas pirms sacensību sākumam, kad izmēram visu distanci un rēķinam, ar cik lēkšiem būtu optimāli to izjāt. Ir stratēģiski pareizi jāizplāno, lai maršrutu varētu veikt no pirmā līdz 14.šķērslim," skaidroja Neretnieks.