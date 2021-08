"Tā bija liela "kļūda" - jūs taču redzat, kas ar viņiem ir noticis!" Pļaviņš par gaidāmajiem pretiniekiem olimpiādes pusfinālā

"Otrajā setā nedrīkstēja pieļaut rezultātu 21:19, vajadzēja būt 21:17 vai tuvu tam," uzsver Pļaviņš. "Devu Edgaram pie tīkla, viņš gribēja pierādīt, ka ir "sveces", bet Alisons to neļāva darīt."

"Ja mēs spēlētu citā laikā, citā dienā, kas zina, kā būtu," piebilst Pļaviņš. "Viss, kas sakrita līdz šim, ko uzvarējām un kam zaudējām, tā tam bija jābūt, lai mēs būtu tur, kur esam. Par to mēs esam pateicīgi."

"Zinājām, ka Alisons sit uz vienu pusi un uz otru pusi. Līdz ar to Edgara uzdevums bija noturēt vienu pusi," taktisko zīmējumu ieskicē pieredzes bagātais Pļaviņš. "Galvenais bija neraustīties, lai viņš nesajustu, ka var iesist arī citur. Būtiski bija aizvērt vienu pusi, lai, kad viņš mēģina tur sist, priekšā ir bloks. Jā, viņš iesita dažus stiprus sitienus, bet lielākoties bumba lidoja autā."

Sezonas laikā abi sportisti cīnījās ar nelieliem savainojumiem, bet tos izdevies izārstēt. Abi ir lieliskā formā, lai arī Pļaviņš neslēpa, ka jūtams neliels nogurums. Pēdējā mēnesī ieguldīts vislielākais darbs, atsakoties no saviesīgiem pasākumiem. Duets no pārējiem konkurentiem atšķiras ar to, ka fiziskās sagatavotības treniņi katram noris pēc individuāla plāna.