Ašeradens: JV gatava nogaidīt vakcinācijas loterijas likumprojekta skatīšanu Saeimā

Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava aģentūrai LETA sacīja, ka jau pirmdien bijušas indikācijas, ka JKP varētu lūgt šo jautājumu izslēgt no darba kārtības, un NA neredz iemeslu iebilst. Viņš piebilda, ka saskaņā ar koalīcijas līgumu, JKP ir tiesības to darīt.

Tikmēr Feldmans norādīja, ka, lai likumprojekts trešdien nebūtu jānoraida, viens no risinājumiem ir to izslēgt no darba kārtības. Deputātiem nepieciešams uzrakstīt iesniegumu Saeimas Prezidijam, lūdzot konkrēto jautājumu izslēgt no plenārsēdes darba kārtības.