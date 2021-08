Valsts policija brīdina par jaunu telefonkrāpnieku shēmu

Diemžēl vienā gadījumā krāpniekiem ir izdevies izkrāpt no kādas personas lielu naudas summu, vairāk nekā desmit tūkstošu eiro apmērā. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Latgales iecirknī vērsās kāds vīrietis, kurš pastāstīja, ka bija saņēmis telefona zvanu it kā no policijas pārstāvja, kurš, runājot krievu valodā, ar maldiem un meliem izkrāpa naudu.

Krāpšanas shēma ir ļoti līdzīga kā ar viltus bankas darbiniekiem. Krāpnieki uzdodas par kiberdrošības speciālistiem, vai informē par it kā notikušu ceļu satiksmes negadījumu, kurā cietis kāds no tuviniekiem. Tāpat arī ziņo par it kā notikušām aizdomīgām darbībām bankas kontā, tādējādi no iedzīvotājiem ar viltu mēģina iegūt bankas kontu pieejas un personu datus. Jāpiemin, ka sarunas notiek krievu valodā.