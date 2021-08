Jūnijā ar Covid-19 saistītajiem nāves gadījumiem 99,2 procenti nebija vakcinēti

Izvērtējot saņemtos ārstniecības personu ziņojumus par Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, SPKC speciālisti secinājuši, ka vienam cilvēkam, kas kopumā veido 0,8% no īpatsvara, bija pabeigts vakcinācijas kurss. Par šo gadījumu ziņots jau iepriekš, taču SPKC sniegtā aktuālākā informācija liecina, ka mirušais bija seniors vecumā virs 80 gadiem, kuram bija vairākas hroniskas blakusslimības.

Izvērtējot šos sešus gadījumus, centram zināms, ka divi saslimušie bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un viens - vecāks par 90 gadiem, turklāt visiem bija vairākas nopietnas blakusslimības. Savukārt vēl viens cilvēks vecumā no 30 līdz 39 gadiem primāri bija stacionēts citu iemeslu, nevis saslimšanas ar Covid-19, dēļ.