VIDEO ⟩ Pašvaldības policija pieķer Vērmanes dārza estrādes apķēpātājus

Pirmdien, 2.augustā, plkst. 15.25 RPP pilsētas videonovērošanas centra darbinieki caur pārvietojamo videonovērošanas kameru Vērmanes parkā pamanīja četru meiteņu kompāniju, kura no Vērmanes dārza estrādes soliņiem aizgāja apsēsties uz soliņiem, kas bija novietoti uz skatuves. Viena no meitenēm pēkšņi pieskrēja pie estrādes sienas un ar flomāsteru aprakstīja to, pēc kā viņas nodarbei pievienojās vēl viena meitene, Greidāne.