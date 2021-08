"Darīsim visu, kas mūsu spēkos." Graudiņa par piedzīvoto zaudējumu un gaidāmo bronzas maču

"Viņas lieliski nospēlēja, piespiežot mūs vairāk kļūdīties. Tamdēļ mums bija jāspēlē uz riska robežas, kur arī radās kļūdas," par spēli stāsta Graudiņa. "Volejbolā vienmēr ir kļūdas, nekad nav perfekta spēle. Jautājums, kā tu ar to tiec galā. Šoreiz mums tas neizdevās tik labi, kā citas reizes."

"Šveices duets ir laba komanda, kas spēlē spēcīgu volejbolu. Viņām ir spēles sistēma, ja to izdodas atrast, pretinieces zaudē," par gaidāmo bronzas maču saka Kravčenoka. "Lūkosim darīt to, ko viņas negaida no mums."