Holocēns jeb pēcledus laikmets, kas sākās pēc pēdējā leduslaikmeta pirms apmēram 12000 gadiem ir tas laikmets, kurā dzīvojam arī šodien. Zinātnieki to dēvē par ideālo Zemes eksistences veidu, kura dēļ arī mēs varam elpot, izbaudīt mainīgos laikapstākļus un veidot savu dzīvi bez bailēm, ka pēkšņi varētu iestāties ledus laikmets.

Tomēr šobrīd, pateicoties industrializācijai, esam ar lielu soli "izkāpuši" no perfektā Zemes dzīvības veida un straujiem soļiem tuvojamies katastrofai. Portāls "Apollo.lv" sarunā ar Uģi Piterānu centās noskaidrot, kā Latvijā mītošie kukaiņi pielāgojas mainīgajiem laikapstākļiem, un kā mēs varam palīdzēt apturēt, iespējams, neatgriezeniski radītās industrializācijas sekas.

Ir sugas, kas pavirzās no ziemeļiem uz dienvidiem un otrādi. Latvija ir daudzām sugām robeža. Ja klimatā kaut kas mainās, tad robežas "staigā".

Uģis: Nē, dabā tā nenotiek. Sugas ir stabili veidojumi. Klimata ietekmē noteiktas sugas var vairāk savairoties. Daudzos gadījumos ir runa par sugām, kas mums, cilvēkiem, šķiet kaitēkļi mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā, tad mēdz būt tā, ka tieši šīs sugas klimats ietekmē vairāk. Šogad bija ļoti karsta vasara, tāpēc kolorado vaboles, kartupeļu lapgrauži attiecīgi bija ļoti daudz. Līdzīgi var notikt arī ar citām sugām, taču to nevar prognozēt.

Kā klimata pārmaiņas ietekmēs dabu ilgtermiņā, to mēs varam tikai minēt.

Ir droši vien ļoti negatīvi scenāriji, gan neitrāli scenāriji. Latvijā iespējams novērot, ka sugu skaits, piemēram, kukaiņu skaits palielinās. To sugu skaits, kas izzūd, ir mazāks nekā sugas, kas parādās no jauna. Putniem un citiem barības ķēdes dalībniekiem it kā ēdamā mazāk nepaliks, bet pārējo prognozēt ir grūti.