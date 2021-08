Valsts policija trīs dienu laikā fiksējusi 69 dzērājšoferus

Trīs dienu laikā, no piektdienas līdz svētdienai, Valsts policijas amatpersonas, veicot satiksmes uzraudzību, valstī kopumā fiksēja 69 autovadītājus alkohola reibumā, visvairāk no tiem – 29 – tika fiksēti Rīgas reģionā, savukārt Vidzemes reģionā – 13, Latgales reģionā – 11, bet Kurzemes un Zemgales reģionā katrā astoņi. Savukārt šogad no gada sākuma līdz 8. augustam ir fiksēti jau 2299 autovadītāji, kuri sēdušies pie transportlīdzekļa stūres alkohola reibumā.