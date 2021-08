Līdz Viktoram apritēja gadiņš, vecāki pat nenojauta, ka viņš ir nedzirdīgs. Puisēns reaģēja uz skaņām un pamazām sāka izrunāt skaņas. Pēc tam, kad zēns bija sasniedzis gada vecumu, mamma Viktorija sāka piefiksēt, ka bērns ne vienmēr reaģē un atsaucas, un nav arī pirmo vārdu izrunas. Viņa vērsās pie pediatra, taču ārsts ieteica pirms laika nekrist panikā un pagaidīt. To pašu zēna māmiņai apstiprināja arī neirologs, jo veicot apskati, secināja, ka bērnam viss kārtībā.

Apraduši ar pārbaudes rezultātiem, zēna vecāki sāka apkopot mazuļa slimības vēsturi, sākot ar slimnīcu un beidzot ar to, kādas zāles viņš lietojis. Ar šo informāciju zēna vecāki vērsās pie Latvijas bērnu dzirdes centra, lai saprastu iemeslus un zinātu, kā rīkoties tālāk. Pašlaik ir aizdomas, ka dzirdes zudumu varēja izraisīt ģenētiski traucējumi.

Viktorija saka, ka ikviens cilvēks var būt dzirdes gēna izmaiņu nesējs un jebkurā brīdī saskarties ar problēmu, ka šīs izmaiņas izpaužas. Taču to var apstirpināt tikai ģenētiskā analīze, uz kuru rinda jāgaida veselu gadu.

Šā gada aprīlī Viktoram uzstādīja dzirdes aparātu. Taču tā kā Viktoram ir piektās pakāpes dzirdes zudums, tad no šī aparāta nav jēgas. Ārsti jau brīdināja Viktoriju, ka bērnam tik un tā ir nepieciešama operācija, lai uzstādītu kohleāros implantus. Taču zēna vecāki cerēja uz brīnumu.

Domāja, ka šī ierīce stimulēs dzirdes nervu. Diemžēl brīnums nenotika. Septembra sākumā Viktoram tiks veikta operācija. "Mums ir bail no gaidāmās operācijas. Neviens nezina, kā tā norisināsies, kādas var būt komplikācijas. Bet mēs ceram, ka viss būs kārtībā un mūsu dēls sāks dzirdēt," cerību pilna ir Viktorija.

Tas sastāv no divām sastāvdaļām - iekšējās un ārējās. Iekšējā daļa tiek implantēta iekšā ausī un ārējā daļa ar procesoru turās pie galvas. Ārējā ierīce uztver skaņas, runu un pārraida tos caur galvas ādu uz iekšpusi.

No Viktorijas teiktā izriet, ka pastāv problēma, jo šās ierīces ārējo sastāvdaļu ir ļoti viegli pazaudēt, it īpaši bērnam. Tas var notikt pat veikalā, kur ierīces ārējā daļa var magnētiski piestiprināties pie plauktiem vai statīviem un bērns nepamanīs, kā viņš to pazaudē.