Diennakts laikā pieaudzis stacionēto Covid-19 pacientu skaits

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 11 Covid-19 pacienti, savukārt astoņi izrakstīti, tādējādi kopējais stacionēto pacientu skaits 24 stundās ir pieaudzis no 60 līdz 62 pacientiem.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 48 Covid-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu un 14 ar smagu slimības gaitu. Tādējādi ar smagu slimības gaitu ir 22,6% no visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem.

Līdz šim no stacionāriem izrakstīti kopumā 14 413 Covid-19 pacienti.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs diennakts laikā ir pieaudzis no 50,6 līdz 53,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem 24 stundās atklātajiem gadījumiem 95 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 30 - vakcinēti.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viena persona bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem un vēl viena - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.