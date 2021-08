Apskatnieks: "Mavericks" ir jātiek vaļā no Kristapa Porziņģa

Otrdien, 10. augustā, savu parakstu uz viena no iespaidīgākajiem līgumiem NBA vēsturē lika slovēņu superzvaigzne Luka Dončičs. Jaunā "Mavericks" un Dončiča vienošanās paredz, ka viņš nākamo piecu gadu laikā nopelnīs kopumā 207 miljonus ASV dolāru.

ESPN apskatnieks Stīvens Entonijs Smits uzskata, ka pirmais solis šajā procesā ir atbrīvošanās no Porziņģa.

"Viņš kļūs neapmierināts, ja Marks Kjūbans un arī Džeisons Kids neko nedarīs lietas labā. Un tas nozīmē atbrīvoties no Kristapa Porziņģa, lai sastāvam piesaistītu augsta kalibra zvaigzni, uz kuru var paļauties," latvieša vēsturi ar veselības problēmām izceļ Smits.

Apskatnieks uzskata, ka abu "Mavericks" spīdekļu attiecības un saderība nav labā stāvoklī un to, visticamāk, neizdošoties uzlabot: "Skaties uz to, kā gribat, bet Porziņģis un Dončičs nav ideāli partneri. Mēs esam dzirdējuši par viņu nesaticību, mēs esam dzirdējuši par Porziņģa skaudību pret Dončiču. Jā, Porziņģis šajā sezonā vidēji spēlē guva 20 punktus, bet izslēgšanas spēlēs viņš nebija tik noteicošs faktors, cik daudzi no mums bija cerējuši."