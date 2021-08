Kad mantkārība izmaksā ļoti dārgi - Šrēders noslēdz tikai viena gada līgumu ar Bostonas "Celtics"

"Ar lepnumu varu paziņot, ka 2021./2022.gada sezonā spēlēšu kopā ar Bostonas "Celtics"," otrdien Šrēders ierakstīja "Instagram" kontā. "Šī ir viena no labākajām komandām NBA vēsturē, un man būs gods uzvilkt zaļibalto formu un darīt to, kas man patīk."

Šrēderu "Lakers" pirms gada iemainīja no Oklahomasitijas "Thunder", pretējā virzienā ceļojot veterānam Denijam Grīnam un 2020.gada drafta pirmās kārtas izvēlei Jeidenam Makdenielsam.

Savā pēdējā sezonā ar "Thunder" Šrēders vidēji mačā guva 19 punktus un metot no spēles ar 47% precizitāti un realizējot 39% metienu no trīspunktu līnijas. Sezonā ar "Lakers" šie rādītāji kritās līdz 15,4 punktiem, 44% metienos no spēles un 34% - tālmetienos.