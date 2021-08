FOTO ⟩ Latvijā pirmo reizi atrasta Burgundijas trifele

Burgundijas trifele atrasta vecākajā trifeļu dārzā Latvijā, kas izveidots 2008. gadā, kur stādīti ar trifeļu micēliju inokulēti ozoli un lazdas, kas atvesti no stādaudzētavas Francijā. Pēc kociņu iestādīšanas paiet vairāki gadi, pirms micēlijs ir pietiekami izaudzis un var veidot sēnes augļķermeņus – trifeles. Augļķermeņi var veidoties jebkurā laikā, sākot no vasaras vidus līdz vēlam rudenim. To mūžs ir aptuveni nedēļa, un, ja dārza īpašnieks vēlas trifeles sameklēt, tad speciāli apmācītam sunim tajā ir jānonāk laikā, kad tās ir nogatavojušās. Vislabāk dārzu pārbaudīt reizi nedēļā, ziņo speciālisti.