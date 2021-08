VIDEO ⟩ Pierīgā autovadītāja, aizskatoties telefonā, iebraukusi pļavā; vēlāk arī iebraukts grāvī

Sarkanā "Renault" šoferi no nonākšanas pļavas vidū nepaglāba pat 20 gadus ilgais auto vadīšanas stāžs. Braucot no Spilves puses uz Mežārēm, sievietes uzmanību novērsa telefona zvans. Sniedzoties pēc ierīces, vadītāja nobrauca no ceļa un ietriecās žogā.