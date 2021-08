Televīzijas šovu dalībniece, dziedātāja un divu bērnu – Alises un Ādama māmiņa Ieva Janiševa saskārusies ar situāciju, kad pati ar savu pienu nevar barot jaundzimušo mazuli. Ieva to ļoti pārdzīvo un tikai pateicoties vīra un ģimenes atbalstam atguvusi dzīvesprieku, un spējusi no malas paraudzīties, ka viņas bērni aug veseli un enerģijas pilni. Vienīgi nomācoši ir atšķirīgie padomi, kas birst gluži kā no pārpilnības raga un sabiedrības replikas.