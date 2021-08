Elektrības un dabasgāzes biržas cenas vasaras mēnešos sasniegušas teju rekordaugstus līmeņus

Tāpēc tirgus dalībnieki nesteidzas piedāvāt lielus apjomus tirgū, jo no meteoroloģiskā viedokļa nav zināms, kā attīstīsies apstākļi. Ja paskatāmies uz 2018. gadu, vasara atnesa augsto cenu šoku, pateicoties tieši karstajai vasarai, jo karstajā laikā saistībā ar kondensēšanas pieprasījumu palielinājās elektroenerģijas patēriņš. Vienlaikus no ūdenskrātuvēm Skandināvijā arī iztvaikoja ūdens," norāda Valdmanis.

Pieaugušās cenas biržās ietekmē arī gala patērētāju. Piemēram, AS "Latvijas gāze" dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 1.jūlija atkarībā no patēriņa apmēra pieauga robežās no 25% līdz 43,1%.