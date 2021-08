Valsts kavē norēķinus ar reģionālajām slimnīcām par Covid-19 tēriņiem

Latvijas Slimnīcu biedrības vadītājs Jevgēņijs Kalējs norādīja: "Slimnīcas ļoti daudz investēja ar solījumu no valdības puses, ka tas viss tiks samaksāts. Un diemžēl šobrīd mums jau ir augusta beigas, bet nav samaksāts no februāra. Tie ir rēķini, kur slimnīcas ir investējušas, un tās to ir darījušas tikai un vienīgi, lai glābtu tos slimniekus, lai viņus ārstētu."