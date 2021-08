Kariņš uzdevis izvērtēt "būvnieku karteļa" lietas ietekmi uz esošajiem un plānotajiem projektiem

Ministru prezidents uzteicis KP darbu, izmeklējot būvnieku karteļa lietu un novedot to līdz rezultātam.

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) nodotajiem būvnieku audioierakstu atšifrējumiem KP secinājusi, ka lielāko būvniecības komercsabiedrību pārstāvji vismaz no 2015.gada līdz 2018.gadam kopā 12 tikšanās reizēs, tiekoties vismaz trīs reizes gadā un veicot iepirkumu sadali, pārrunāja dalības nosacījumus iepirkumos. Kopumā sarunās un piezīmēs pieminēti teju 90 iepirkumi, no kuriem identificēti vismaz 70. Sarunas notikušas pirtī "Taureņi" un sanatorijā "Jūrsalīcis", Jūrmalā.