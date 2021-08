Šodien izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 notiks sešās pašvaldībās

Ludzas tirgū, Tālavijas ielā vakcinācija notiks no plkst.8 līdz 15, Aglonā bazilikas teritorijā - no plkst.17 līdz 20, Krāslavas vasaras gadatirgū - no plkst.10 līdz 13, Skultes tirgū - no plkst.7.30 līdz 12, Talsu Dižmāras tirgū - no pkst.9 līdz 16, skriešanas sacensībās "Stirnu buks", Siguldā, Jaunās pils kvartālā - no plkst.9.30 līdz 15.