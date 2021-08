Tiks anulēti vakcinācijas sertifikāti tiem, kas maksājuši par vakcinācijas fakta imitēšanu

Vairāk nekā 200 personu izmantojušas divu noziedzīgo grupu pakalpojumu, kas par summu no 200 līdz 400 eiro imitēja vakcinācijas faktu, patiesībā poti nemaz neievadot, bet viltus ceļā ļaujot iegūt vakcinācijas sertifikātus.

Abas grupas darbojušās savstarpēji nesaistīti, taču tām līdzīga shēma: divas personas nodarbojās ar klientu meklēšanu – pazīstamo personu lokā, iespējams, arī tā dēvēto "antivakseru" forumos internetā, bet trešā bija medicīnas māsa vakcinācijas kabinetā, kas imitējusi vakcīnas ievadīšanu, aizšaujot devu garām. Vienā no grupām visas trīs bija sievietes.

Lai mīkstinātu sodu vai no tā pat pilnībā izvairītos, policija aicina cilvēkus pašus pieteikties labprātīgi un atzīties. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saņem signālus arī no Latvijas reģioniem par kukuļa prasīšanas un piedāvāšanas mājieniem apmaiņā pret viltus vakcināciju.

"Mēs to uzskatām par tādu mērogu, kas jau sāk kļūt nekontrolējams. Aicināt to, kas sniedz šādu pakalpojumu, to pārtraukt, bet sabiedrību – neiesaistīties šādās darbībās. Tas ir bīstami ir arī sabiedrības veselības dēļ," pauž KNAB priekšnieks Jēkabs Straume.