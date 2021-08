Fernandeša "hat-trick" un Pogbā piespēles palīdz Mančestras "United" "samalt miltos" Līdsu

Četras minūtes vēlāk Pogbā ar tālu piespēli nogādāja bumbu Meisonam Grīnvudam, kurš pēc pretinieku aizsarga apsteigšanas panāca 2:1. Vēl pēc divām minūtēm Pogbā vēlreiz asistēja Fernandešam, kurš pēc bumbas apstādināšanas no tuvas distances palielināja Mančestras kluba pārsvaru.

Mājinieki neapstājās un 60.minūtē pēc Viktora Lindelēfa tālas piespēles Fernandešs vienā pieskārienā trieca bumbu mērķī - 4:1. Ar to gan Ūles Gunnara Sūlšēra vadītajiem vīriem nebija gana un astoņas minūtes vēlāk, no kreisās puses asistējot Pogbā, Freds ar sitienu no apmēram 13 metriem panāca 5:1.