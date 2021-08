Dabas stihiju varenība ir neaptverama. Laika gaitā pasaulē notikušas dažādas nelaimes, iznīcinot mājokļus un dzīvības un paliekot atmiņās savu postošo un ilgstošo seku dēļ. Visbiežāk tās mēdz pārsteigt nesagatavotus, parādot to, cik spēcīga ir māte daba.

Arī sabiedrība sniedz savu artavu, lai izprastu jaunas dabas parādības un spētu tām sagatavoties. Raidījuma “Vētrai pa pēdām” sestajā sezonā, ko katru sestdienu demonstrēs kanālā “National Geographic” jau no 14. augusta, plkst. 22.00, varēs doties līdzi drosminiekiem, lai tuvāk iepazītu spēcīgas un biedējošas vētras.

Vulkānu radītie postījumi var būt milzīgi: sākot no gaisa satiksmes paralizēšanas līdz pat ēku sagraušanai un dzīvību atņemšanai. Vienu no postošākajām nelaimēm teju pirms 3600 gadiem piedzīvoja arī mūsdienu ceļotāju iemīļotais galamērķis – Santorini sala (senāk – Tīras sala) pasakainās Egejas jūras dienvidos.

Proti, ap 1450. gadu pirms mūsu ēras notikušais vulkāna izvirdums pilnībā iznīcināja salas apbūvi, pārklājot apkārtni ar vairāku metru biezu vulkānisko pelnu segu un izmainot salas apaļo formu. Postošais izvirdums, kas pielīdzināms aptuveni 40 atombumbu sprādzienam, izraisīja arī milzīgu cunami vilni. Viena no vēsturiskajām teorijām vēsta, ka tas iznīcināja piekrastes pilsētas tuvumā esošajā Krētas salā dzīvojošo mīnojiešu civilizāciju un Krētas centru – Knosas pili.

Lavas sprādziena rezultātā gāja bojā vismaz 20 000 cilvēku. To uzskata par vienu no lielākajiem vulkānu izvirdumiem cilvēces vēsturē. Toties pēdējais Santorini vulkāna izvirdums notika 1950. gadā, kad ar to saistītās zemestrīces rezultātā 1956. gadā tika nopostīta liela daļa mājokļu, un daudzi cilvēki nolēma pamest salu.