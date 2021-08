FOTO ⟩ Samanta Tīna pirmo reizi uzstājas uz ezera

Samanta Tīna koncertā uz peldošās skatuves kāpa kopā ar savām bekvokālistēm, "Liepāja Lake Music" (LMO) un tā vadītāju, mūziķi un aranžētāju Jāni Ivuškānu, kurš dziesmām piešķīra citādāku skanējumu un raksturu. Pasākumā skanēja tādas Samantas Tīnas dziesmas kā "Vilku bars", "Mēs vairs nē", "Cutting the Wire", "The Moon is Rising", Raimonda Paula "Kāds trakais mani uzgleznos" un daudzas citas.