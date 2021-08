Igaunis Tāramē izcīna uzvaru "Vuelta a Espana" trešajā posmā un izvirzās kopvērtējuma vadībā

34 gadus vecais Tāramē vienā no "Vuelta a Espana" posmiem uzvarēja pirms desmit gadiem. Tāpat viņš pirmais finišēja vienā no 2016.gada "Giro d' Italia" etapiem. Tāramē ir otrais no Igaunijas riteņbraucējiem, kurš uzvilcis līdera kreklu kādā no lielajām tūrēm - 1999.gadā "Tour de France" dzeltenajā kreklā sešas dienas pabija Jāns Kirsipū.