Latvijā pirmo poti pret koronavīrusu saņēmuši 43% iedzīvotāju

Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati liecina, ka vakar pret Covid-19 kopumā sapotēti 3763 cilvēki. Saskaņā ar NVD apkopotajiem datiem, pirmdienās sapotēto skaits parasti iepaliek no sekojošajām darba dienām.

No visiem vakar pirmo poti saņēmušajiem vairums vakcinēts ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu, 240 cilvēki sapotēti ar "Moderna" vakcīnu, bet vēl viena persona sākusi vakcinācijas ar "AstraZeneca" kursu. Arī vairums otro poti saņēmušo vakcinēti ar "Pfizer/BioNTech". Ar J&J vakcinēti 178 cilvēki, "Moderna" vakcinācijas kursu noslēdza 83 cilvēki, bet vēl 15 personas saņēmušas "AstraZeneca" vakcīnu. Kopumā līdz šim Latvijā izmantoti 800 163 "Pfizer/BioNTech" vakcīnas devas, 293 885 "AstraZeneca" devas, 226 093 "Moderna" devas un 108 438 J&J devas.

Aizvadītajā diennaktī vakcinācija kopumā notikusi 134 iestādēs. Visvairāk pacientu sapotēja AS "Veselības centru apvienība", SIA "Veselības centrs 4", kā arī SIA "Dzelzceļa veselības centrs". No vakar vakcinētajiem vairums neatbilda nevienai no iepriekš izsludinātajām prioritārajām grupām. Taču starp vakar sapotētajiem bija arī 434 cilvēki vecumā virs 60 gadiem, 99 cilvēki ar hroniskām saslimšanām, kā arī vairāki desmiti ārstniecības personu un izglītības darbinieku.