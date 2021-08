Kas sagaida Porziņģi un "Mavericks" basketbolistus? Bijušie spēlētāji treneri Kidu atspoguļo kā īstenu briesmoni

Par Dalasas "Mavericks" stūrmani Kids kļuva vasaras sākumā, kad no pienākumiem tika atbrīvots Dalasas vienības ilggadējais galvenais treneris Riks Kārlails.

Pirms darba "Mavericks" komandā Kids par galveno treneri strādāja arī Bruklinas "Nets" un Milvoki "Bucks" komandās. Tieši bijušie "Bucks" spēlētāji Kidu grāmatā "Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP" attēlojuši kā īstenu briesmoni.