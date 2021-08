Igaunijā daļa apsūdzēto vērienīgā narkobiznesa lietā saņēmuši spriedumus; narkotikas vestas arī no Latvijas

Kā norādījis prokurors Raigo Āss, pēc izmeklēšanas datiem, jaunieši automašīnās vai pasažieru autobusos Igaunijā no Spānijas, Vācijas, Latvijas un Lietuvas ieveduši narkotikas , kuru vairumtirdzniecības vērtība pārsniedz 2,1 miljonus eiro, un tālāk pārdevuši tās galvenokārt Tallinā. Lēsts, ka nelikumīgie ieņēmumi no šādas tirdzniecības varēja sasniegt aptuveni piecus miljonus eiro.

No 15 cilvēkiem, kam izvirzītas apsūdzības, uz pirmstiesas izmeklēšanas laiku apcietināti desmit un pieci no viņiem joprojām atrodas apcietinājumā. Apsūdzētajiem konfiscēta skaidra nauda un kontu līdzekļi, datortehika un automašīna "Land Rover Range Rover". Arestēts īpašums kopsummā par aptuveni 100 000 eiro.

Pēc Igaunijas Ziemeļu apgabala prokuratūras lūguma tiesa no krimināllietas izdalījusi deviņus apsūdzētos, kuri noslēguši vienošanos ar prokuratūru. Septiņiem no viņiem piespriesta brīvības atņemšana uz laiku no trim gadiem sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, nosakot ka viņiem tūlīt reāli jāizcieš cietumā daļa šā termiņa, sākot no četriem mēnešiem un beidzot ar gadu un vienu mēnesi. Vēl diviem apsūdzētajiem piespriesti pilnībā nosacīti cietumsodi attiecīgi uz trim gadiem četriem mēnešiem 29 dienām un trim gadiem astoņiem mēnešiem 29 dienām.