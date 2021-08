Tiesībsargs komentē migrantu "iesprūšanu" uz Latvijas-Baltkrievijas robežas

Plašsaziņas līdzekļos ir publicēta informācija un arī nevalstiskās organizācijas tiesībsargam ir sniegušas apstiprinājumu, ka šobrīd pie Latvijas un Baltkrievijas robežas ir izveidojusies situācija, kurā aptuveni 30 pieaugušie un 11 bērni atrodas zem klajas debess neapdzīvotā teritorijā bez iespējas ieceļot Latvijā vai atgriezties atpakaļ Baltkrievijas iekšzemes teritorijā. Ieceļošanu Latvijā šīm personām liedz Latvijas robežsargi sakarā ar reģionā izsludināto ārkārtējo situāciju, savukārt no otras puses doties prom no robežzonas liedz Baltkrievijas robežsargi. Tiek ziņots, ka pret daļu no šīm personām pielietoti arī speciālie līdzekļi, piemēram, elektrošoka ierīces, vēstī Tiesībsargs.